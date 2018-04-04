«Он марсианин». Как мир отреагировал на чудо-гол Роналду

Говорят, что он с другой планеты.

Если вы вдруг не в курсе, что вчера произошло в Турине, то Гари Линекер расскажет и покажет. «Леди и джентльмены, я дарю вам Криштиану и его очень, очень особенный гол», — написал он в своём «твиттере», прикрепив видео с тем самым моментом, когда весь футбольный мир схватился за голову от увиденного.

«Монстр»

«С какой он планеты?» — вопрос с обложки испанской газеты AS. «Гол эпохи.К удивлению Бутрагеньо, на счету у Криштиану 119 мячей в еврокубках, последний из которых достоин места в музее современного искусства», — написал журналист Луис Ньето.

«Итальянский чемпион пережил день сурка. Всё началось ещё в Кардиффе, когда португалец забил первый гол. Сегодня он сделал это за три минуты. 9 матчей и 13 мячей – это невероятное мастерство. Его 14-й гол вошёл в историю, попал в святилище золотого Мадрида. Однозначно гол года», — написал Хесус Санчес из Marca.

«Произведение искусства» — ещё одна обложка имени Роналду.

Итальянское издание Corriere dello Sport в заголовке к одной из статей сравнило Роналду с марсианином и признало, что команда Зидана уже в полуфинале. «Бывают ночи, когда приходится сдаваться. Вы просто поднимаете руки и говорите: «Хорошо-хорошо, мы больше так не можем». Некую поблажку «Ювентус», может, и получил, но не от Криштиану Роналду. Этим вечером он был слишком хорош. Матч на «Бернабеу» 11 апреля будет сущей формальностью для команды Зидана», — констатировал журналист издания.

«Сегодня стадион «Ювентуса» лежит у ног Роналду: португалец в очередной раз сломил итальянцев. Но в этот вечер он ещё и сотворил настоящий шедевр. Криштиану взлетел в воздух и с невероятной грацией, обманув Буффона, отправил мяч в ворота», — написало французское издание L’Equipe.

Минувший матч в Турине не оставил равнодушным и самое популярное спортивное издание Аргентины. Изображение летящего в космосе Роналду газета Ole сопроводила лаконичной, но ёмкой подписью: «Монстр».

«Кто сказал, что супергероев не существует?»

По социальной сети Twitter разлетелись видео не только с моментом самого гола, но и реакцией на него болельщиков «Ювентуса». Нет, они не ругались и не свистели. Они хлопали и удивлённо глядели друг на друга, не в состоянии поверить в реальность увиденного.

Сам Роналду тоже не оставил этот момент без внимания. «Это было потрясающе. Я бы хотел поблагодарить болельщиков «Ювентуса»: они сделали что-то фантастическое. За всю мою карьеру такого никогда не было», — сказал он после матча.

И ещё немного «Твиттера». Один из футбольных аккаунтов выставил интересную статистику, в которой подсчитывается количество голов, забитых всеми клубами в Лиге чемпионов. «Если бы Роналду был клубом, он занял бы 10-е место в этом списке».

«Достижение разблокировано. Криштиану Роналду сделал этот футбол. Мои поздравления», — отреагировал на гол британский журналист.

«Если вы не видели супергероев, то посмотрите на него @Cristiano».

«Игра Роналду»

Знатоки фотошопа и главные шутники футбольного мира тут же включились в дело, поэтому к концу матча в Интернете можно было найти сотни картинок – забавных и не очень. Вот, например, Роналду возлагает цветы на могилу «Ювентуса».

«Стой! Стой! Он уже и так мертв!» — ещё одно произведение народного творчества.

Роналду на железном троне.

Болельщики «Реала» не забыли посмеяться даже над Лео: «Если бы Месси попытался забить гол «ножницами»…».

А вот красивая картинка от популярного футбольного аккаунта: «Ещё одна особенная ночь для Роналду и «Реала».

Итальянцы обыграли некогда очень популярный мем: «Ты не проиграешь в финале, если вылетишь в 1/4».

«Внимание! Последний кубок Лиги чемпионов, который выиграл «Ювентус»!»