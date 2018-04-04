«Спартак» возьмёт Кубок России. Скриньте

Матч в Самаре выглядел самым опасным на пути «Спартака» к победе в Кубке России.

Во-первых, «Крылья» этой весной слишком уверенно играют в ФНЛ: они пропускают лишь один мяч в пяти играх и догоняют «Енисей».

Во-вторых, на результат могло влиять гостевое поле – не только из-за болельщиков, но и довольно вязким газоном.

В-третьих, мог Андрей Тихонов мог как-то по-особенному настроиться на свой родной «Спартак».

Причины ведь самые банальные, правда? Ну а какими они ещё могут быть? Как вообще можно сравнивать «Спартак» с оставшимися в розыгрыше командами?

Хорошо, давайте восхищаться «Авангардом», неведомым образом вылезшим в полуфинал. Преклонимся перед Александром Побегаловым, который собирает в «Шинник» ребят из второй лиги на зарплаты в 50 тысяч рублей. «Мечтанём», что Погребняк затащит трофей для «Тосно». Но вы же сами понимаете, насколько это смешное соперничество. И трагическое для нашего футбола, учитывая, что играющие всего по 30 матчей за сезон команды РФПЛ не могут вылезти из зоны комфорта и плюют даже на то, что реально выиграть. Так что пусть сидят и смотрят 9 мая, как «Спартак» поднимает над головой трофей в Волгограде. Для них все пока получается так просто, что главным действием можно на сто процентов считать перенос февральского матча. Да, Федун переплатил за перелёты, но избавил себя от случайного футбола на морозо-бетонном покрытии.

В апреле же «Крылья» вряд ли могли хоть на что-то рассчитывать. Закрыться, выносить на Корниленко, ждать стандарта – все это не очень-то и работает, когда каждый из твоих соперников не только намного сильнее индивидуально, но и по-сумасшедшему мотивирован. И Каррера с Пилипчуком, похоже, прекрасно понимали свое превосходство, выпустив семерых атакующих игроков, чтобы сминать с первой же минуты.

И сценарий удавался. Уже к двадцатой минуте Промес после изумительных передач Адриано мог забивать два раза. «Спартак» окружал штрафную «Крыльев» и укутывал штрафную передачами – в одном из случаев Фернандо довёл мяч до Зе, и тот, развернувшись, умно пробил из под ноги защитника в дальний угол. Это было неуловимо и не накрываемо – на другом уровне исполнительского мастерства.

И самарцы сколько угодно могли пытаться устроить навал во второй половине – он был бесполезен при такой очевидной разнице в классе. Ведь насыщение атаки в таком случае слишком быстро заканчивался для Тихонова ответными выпадами, когда Зе, Адриано и Промес показывали, как создавать моменты и пользоваться ими. Вот, Квинси бьет в противоход как Мбаппе в матче на «Крестовском» – и Таранову остается только смотреть в небо и выдыхать холодный воздух. Счет уже 2:0. Вот Зе после углового скидывает на дальнюю и Адриано, вместо того, чтобы со всей силы дать с лету, аккуратно катит мяч между ног Конюхову. Все это было слишком просто. И хорошо, что в концовке «Крылья» хотя бы забили – счет 1:3 выглядит для нашего футбола уже не так безнадежно.

К сожалению, Кубок России, хоть до полуфинала в нем дошли аж две команды из ФНЛ, демонстрирует слишком широкий разрыв между богатыми и всеми остальными. Если ты настроен, если ты действительно хочешь побеждать, то проблем у тебя не будет. Так что если Каррера, Глушаков и весь «Спартак» не возьмут Кубок 9 мая в Волгограде, то я, как минимум, сильно удивлюсь. А, как максимум, вновь поспорю. Пишите ваши варианты в комментарии – вместе и выберем лучший.