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Президент Ла Лиги прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне»

Президент Ла Лиги прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне»
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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о решении главного тренера Хави продолжить работу во главе каталонской «Барселоны».

«Хави останется в «Барселоне»? Это решение клуба. Я не заостряю внимание на подобных вопросах, даже если они могут казаться удивительными или странными… В мои обязанности не входят рассуждения о тренерах и их решениях. Если Лапорта считает это целесообразным, а Хави остался доволен, то так будет лучше для «Барселоны», но у меня не может быть собственного мнения по этой теме», – приводит слова Тебаса Barca Universal.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее «Барселона» объявила о том, что главный тренер каталонцев Хави останется в команде и даже может продлить контракт с клубом. Отметим, что в январе Хави объявил о своём досрочном уходе с поста главного тренера каталонской команды. В последнее время в СМИ активно обсуждалась информация о том, что Хави может пересмотреть своё решение.

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