«Ротор» объявил об отставке главного тренера

Главный тренер волгоградского «Ротора» Сергей Попков подал в отставку с поста руководителя команды.

«В связи с неудовлетворительными результатами клуба Сергей Николаевич принял решение подать в отставку, которая была принята. Мы благодарим Сергея Николаевича за работу в нашем клубе и желаем удачи в дальнейшей работе», – сообщается на странице в официальном телеграм-канале волгоградского клуба.

Сергей Попков возглавил сине-голубых в августе 2023 года. Под его руководством команда заняла третье место в осенней части чемпионата. На данный момент волгоградский клуб после десятого тура идёт на шестой позиции в турнирной таблице с 11-ю набранными очками.

Исполняющим обязанности главного тренера «Ротор» назначил Олега Сергеева.

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