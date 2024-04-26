Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ротор» объявил об отставке главного тренера

«Ротор» объявил об отставке главного тренера
Комментарии

Главный тренер волгоградского «Ротора» Сергей Попков подал в отставку с поста руководителя команды.

«В связи с неудовлетворительными результатами клуба Сергей Николаевич принял решение подать в отставку, которая была принята. Мы благодарим Сергея Николаевича за работу в нашем клубе и желаем удачи в дальнейшей работе», – сообщается на странице в официальном телеграм-канале волгоградского клуба.

Сергей Попков возглавил сине-голубых в августе 2023 года. Под его руководством команда заняла третье место в осенней части чемпионата. На данный момент волгоградский клуб после десятого тура идёт на шестой позиции в турнирной таблице с 11-ю набранными очками.

Исполняющим обязанности главного тренера «Ротор» назначил Олега Сергеева.

Материалы по теме
РФС хочет провести ретроматч «Ротор» — «Спартак» в честь 95-летия волгоградского клуба

Евро-2024: итоговый список команд:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android