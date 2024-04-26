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«Манчестер Юнайтед» рассматривал Хави в качестве замены тен Хагу — Relevo

«Манчестер Юнайтед» рассматривал Хави в качестве замены тен Хагу — Relevo
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«Манчестер Юнайтед» рассматривал главного тренера «Барселоны» Хави в качестве кандидата на замену Эрику тен Хагу, возглавляющему «красных дьяволов» на текущий момент. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, манкунианцы успели связаться с агентом Артуро Каналесом, представляющим интересы Хави, однако переговоры были прекращены после того, как испанский специалист объявил, что не будет покидать «Барселону» по окончании нынешнего сезона.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» видит в Хави специалиста, который обладает большим авторитетом и способен взяться за сложный проект.

Напомним, вчера, 25 апреля, Хави и руководство сине-гранатовых объявили, что 44-летний специалист останется работать в «Барселоне», несмотря на то, что в конце января он публично сообщил, что намерен покинуть клуб по окончании сезона.

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