«Манчестер Юнайтед» рассматривал Хави в качестве замены тен Хагу — Relevo

«Манчестер Юнайтед» рассматривал главного тренера «Барселоны» Хави в качестве кандидата на замену Эрику тен Хагу, возглавляющему «красных дьяволов» на текущий момент. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, манкунианцы успели связаться с агентом Артуро Каналесом, представляющим интересы Хави, однако переговоры были прекращены после того, как испанский специалист объявил, что не будет покидать «Барселону» по окончании нынешнего сезона.

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Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» видит в Хави специалиста, который обладает большим авторитетом и способен взяться за сложный проект.

Напомним, вчера, 25 апреля, Хави и руководство сине-гранатовых объявили, что 44-летний специалист останется работать в «Барселоне», несмотря на то, что в конце января он публично сообщил, что намерен покинуть клуб по окончании сезона.