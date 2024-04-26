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Ещенко высказался о спорных судейских решениях в матче ЦСКА – «Спартак»

Ещенко высказался о спорных судейских решениях в матче ЦСКА – «Спартак»
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Бывший российский футболист Андрей Ещенко прокомментировал спорные судейские решения после матча 21-го тура чемпионата России между ЦСКА и Спартаком». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«После руки Чалова был пенальти, потому что мяч изменил траекторию. Даже если Фёдор не особо хотел играть рукой, по факту он ей и сыграл. Мяч попал от соперника, за такое обычно ставят пенальти. Фол на Угальде в концовке? Если бы хотели удалить, то никто ничего не сказал бы, как и с пенальти. Дали доиграть, это дерби. Дали жёлтую и штрафной, но с него ничего не извлекли», — приводит слова Ещенко Metaratings.

На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 38 очков. «Спартак» занимает шестое место, набрав 39 очков. В следующем туре ЦСКА встретится с «Балтикой», а «Спартак» сыграет с «Локомотивом».

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