Президент «Барселоны»: в вопросах денег Хави никогда не вёл себя алчно

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что главный тренер клуба Хави был готов отказаться от денег за годовой контракт в случае своего ухода.

«Он всегда говорил, что отказывается от денег за свой годовой контракт. Это организационный и спортивный вопрос. Стабильность была ключевым фактором. В вопросах денег Хави вёл себя с большим достоинством. Он никогда не вёл себя алчно», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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Ранее в «Барселоне» объявили, что главный тренер каталонцев Хави останется в команде и продлит контракт с клубом. В январе специалист объявил о своём досрочном уходе с поста главного тренера каталонской команды.

На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 70 очков. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на 11 очков.

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