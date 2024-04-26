«Манчестер Сити» с декабря не проигрывает в матчах английской Премьер-лиги

Обыграв «Брайтон» в перенесённой встрече 29-го тура чемпионата Англии (0:4), «Манчестер Сити» продлил свою беспроигрышную серию в АПЛ, длящуюся с декабря, до 18 матчей.

Последний раз «горожане» проигрывали в английской Премьер-лиге в матче 15-го тура с «Астон Виллой», который состоялся 6 декабря. В том противостоянии манкунианцы потерпели поражение со счётом 0:1. С тех пор «Манчестер Сити» провёл в АПЛ 18 матчей, в 14 из которых одержал победу и ещё в четырёх сыграл вничью.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 76 очков за 33 матча, и отстаёт от идущего на первом месте «Арсенала» на один балл, имея игру в запасе.

В следующем туре «горожане» встретятся с «Ноттингем Форрест». Игра состоится 28 апреля.