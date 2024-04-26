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Давыдов: в 2026 году Россию вернут в еврокубки, а «Спартак» станет чемпионом в 2025-м

Давыдов: в 2026 году Россию вернут в еврокубки, а «Спартак» станет чемпионом в 2025-м
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Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов поделился мнением о сроках возвращения российских клубов в международные турниры.

«Честно, не знаю… Попробую угадать — пусть будет так: в 2026 году нас вернут в еврокубки. Но это зависит не от меня. Увижу ли в своей жизни победу российского клуба в Лиге чемпионов? Думаю, нет, не увижу, как наша команда будет поднимать кубок ЛЧ над головой. Вряд ли это произойдёт, к сожалению.

Я знаю одно: в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом России. А «Зенит» займёт второе место, они будут барахлить», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международного футбола решением ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций заявили, что возвращение России состоится не раньше, чем закончатся события на Украине.

Московский «Спартак» последний раз становился чемпионов России по футболу в сезоне-2016/2017. Отметим, что Давыдов в тот момент являлся игроком красно-белых.

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