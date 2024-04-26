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Некоторые директора «Барселоны» могут подать в отставку после решения Хави остаться

Некоторые директора «Барселоны» могут подать в отставку после решения Хави остаться
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Некоторые члены совета директоров «Барселоны» могут подать в отставку со своего поста из-за решения Хави остаться главным тренером каталонской команды на следующий сезон. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, решение Хави вызвало разногласия в совете директоров «Барселоны», поскольку руководство каталонцев планировало следующий период финансовой отчётности без учёта зарплаты испанца.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее «Барселона» объявила о том, что главный тренер каталонцев Хави останется в команде и даже может продлить контракт с клубом. Отметим, что в январе Хави объявил о своём досрочном уходе с поста главного тренера каталонской команды. В последнее время в СМИ активно обсуждалась информация о том, что Хави может пересмотреть своё решение.

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