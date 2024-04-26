Гендиректор «Ахмата» — о скандале вокруг игры с «Сочи»: хотим, чтобы провели расследование

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о просьбах «Сочи» перенести матч 21-го тура чемпионата России из-за массового отравления игроков. «Сочи» просил РФС перенести матч, однако встреча всё-таки состоялась и завершилась победой грозненского клуба со счётом 1:0.

«Честно говоря, победу омрачает эта непонятная ситуация с якобы отравлением у «Сочи». Очень неприятная ситуация. За столько лет и за столько проведенных игр у нас дома в адрес «Ахмата» никто каких‑то подозрений никогда не высказывал. Честно говоря, мы крайне возмущены и хотим, чтобы по этому поводу провели расследование. Всё‑таки президенты у наших клубов дружат.

Вроде как радоваться победе надо, а такой удар по нашему самолюбию! Мы в 18:45 узнали об этом. Для нас крайне неприятная ситуация. К нам приехала команда, в которой якобы произошло то, что никогда прежде не происходило», — приводит слова Айдамирова «Матч ТВ».

Позже главный тренер «Сочи» Роберт Морено назвал «позором» решение провести матч «Ахматом». На данный момент «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 19 очков. «Ахмат» занимает 12-е место, набрав 26 очков.

В следующем туре «Сочи» встретится с «Факелом», а «Ахмат» проведёт матч с «Пари НН».

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