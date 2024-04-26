«Большей бестолковщины в этом сезоне не видел». Колосков — о дерби ЦСКА и «Спартака»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал игру ЦСКА и «Спартака» в перенесённом матче 21-го тура РПЛ между этими командами, который завершился со счётом 0:0.

«Большей бестолковщины в этом сезоне не видел. Казалось бы, две команды, которые претендуют на высокие места, но футбола просто не было! То, что было на поле, нельзя назвать футболом. Даже если я не помню другие дерби, то это всё равно худшее. Игра, конечно, удручает. Жалко зрителей, которые промучались в общественном транспорте, но ничего не увидели.

На судей напирают, потому что игры нет, а все эмоции идут в их сторону. Хотя арбитр сегодня тоже был бестолковый, честно говоря», – приводит слова Колоскова Metaratings.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

В нынешнем сезоне чемпионата России команды встречались в 11-м туре. Тогда «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.