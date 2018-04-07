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Какие матчи посмотреть в выходные 7 и 8 апреля

Максим Ерёмин
Фото: Chris Brunskill/Getty Images
«Сити» может стать чемпионом Англии через несколько часов
Главные матчи ближайших дней.
Футбол / Англия

7.04, 14:30

«Эвертон» — «Ливерпуль»

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
07 апреля 2018, суббота. 14:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Ливерпуль
Ливерпуль

В этом сезоне мерсисайдское дерби – встреча команд разных весовых категорий. «Эвертон» по ходу сезона сменил главного тренера, и теперь команда Эллардайса приходит в себя, забравшись в серединку таблицы. Другое дело – «Ливерпуль» – на этой неделе красные стали главными ньюсмейкерами ЛЧ, сокрушив машину Пепа Гвардиолы. Но «Ливерпуль» — весёлая команда. В России одна такая тоже есть. Поэтому не стоит ждать последовательности от этого клуба: разгром «Ман Сити» легко может смениться поражением от середняка. Будет ли победное «похмелье» в этот раз? Скоро узнаем.

7.04, 19:00

«Рома» — «Фиорентина»

Италия - Серия А. 31-й тур
07 апреля 2018, суббота. 19:00 МСК
Рома
Рим
Фиорентина
Флоренция

А вот «Рома» в этот раз обошлась без сенсаций и проиграла в ЛЧ «Барселоне» со счётом 1:4. Особенно повеселило то, что два гола прилетели от собственных футболистов. Но римлянам теперь не до веселья: наметившийся вылет из Лиги чемпионов позволяет сконцентрироваться на Серии А. Шансов на первые места уже почти нет, но на «бронзу» есть все шансы. «Фиалки» набрали мощный ход, победив в пяти играх подряд, но таких соперников, как «Рома» в этих играх не было.

7.04, 19:30

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
07 апреля 2018, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Манчестер Юнайтед
Манчестер

Без комментариев. Матч, в котором решается чемпионство Англии, между двумя лучшим командами АПЛ в этом сезоне. Как минимум, по очкам

Уже решили, где будете смотреть?

8.04, 17:15

«Реал» — «Атлетико»

Испания - Примера. 31-й тур
08 апреля 2018, воскресенье. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Атлетико М
Мадрид

Ещё один суперматч выходных состоится в Испании: там «Реал» пустится в погоню за вторым местом Примеры. Сейчас на нём как раз «Атлетико», и между мадридскими клубами разрыв в четыре очка. Позади «Реала» плотность ещё больше – «Валенсия» может потеснить «Реал», если тот потеряет очки. А ещё Криштану Роналду после супергола «Ювентусу» постарается догнать Лионеля Месси в гонке бомбардиров – для этого осталось забить всего 4 мяча.

9.04, 21:30

«РБ Лейпциг» — «Байер»

Германия - Бундеслига. 29-й тур
09 апреля 2018, понедельник. 21:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Байер
Леверкузен

Если вы успели влюбиться в немецких дебютантов еврокубков, самое время за них переживать. Этот матч – один из решающих в борьбе за место в ЛЧ в следующем сезоне. Успех с «Зенитом» окрылил клуб, и он провёл неплохую серию матчей, победив даже «Баварию». Сейчас команда в зоне Лиги чемпионов, но проигрыш «Байеру» выкинет клуб за её пределы. Кстати, учитывая историю с питерским клубом, поболеть можно будет не только «за» Лейпциг.

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