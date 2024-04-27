Антонио Конте согласился возглавить «Наполи» — Rai Sport

Экс-наставник «Интера» и сборной Италии Антонио Конте готов возглавить «Наполи».

Как сообщает Rai Sport, 54-летний специалист готов заключить с клубом трёхлетний контракт с зарплатой € 6,5 млн в год. Конте также готов принять трансферную политику «Наполи» — малое количество точечных подписаний. По мнению тренера, «Наполи» обладает классным составом, которому просто необходима ментальная перезагрузка.

Напомним, последним местом работы Антонио Конте был лондонский «Тоттенхэм». Итальянский специалист возглавлял английский клуб с 2021 по 2023 год. За свою тренерскую карьеру Конте выиграл восемь титулов: пять — с «Ювентусом», один — с «Интером» и ещё два — с «Челси».

«Наполи» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков после 33 матчей.

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