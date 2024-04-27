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Арустамян: Гасперини не отпустил Миранчука в «Лацио», когда тот уже искал квартиру в Риме

Арустамян: Гасперини не отпустил Миранчука в «Лацио», когда тот уже искал квартиру в Риме
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Журналист Нобель Арустамян рассказал о взаимоотношениях атакующего полузащитника сборной России и «Аталанты» Алексея Миранчука с главным тренером бергамасков Джан Пьеро Гасперини.

«Ещё недавно Лёша был у Гасперини в запасе. Но это не тот тренер, которому можно навязать игрока – он царь и бог «Аталанты». Джан Пьеро не отпускал Лёху в «Лацио», когда тот уже искал квартиру в Риме. Отказался оставлять его и в «Торино»: «Миранчук мне нужен».

И это окупается. Лёша делает на поле вдвое больше прежнего, бегает – тоже. И знает: каждая тренировка для Гасперини важна. Объёмы беговой работы в «Аталанте» колоссальные – и она даёт свои плоды. Даже визуально Миранчука не узнать. Стал атлетичнее – настоящая машина», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.

28-летний российский атакующий хавбек Алексей Миранчук выступает за итальянскую «Аталанту» с сентября 2020 года. Сезон-2022/2023 футболист провёл в аренде в другом клубе Серии А «Торино». Ранее появлялась информация, что Миранчук летом 2023 года и зимой 2024 года мог сменить команду, но против этого выступил главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини, возглавляющий «Аталанту» с июня 2016 года.

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