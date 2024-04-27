Стала известна возможная зарплата Мбаппе в «Реале»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе покинет французский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает AS, Мбаппе согласился на сокращение зарплаты ради перехода в мадридский «Реал». Игрок будет получать в стане «сливочных» около € 15 млн чистыми. Кроме того, Мбаппе будет обладать 80% имиджевых прав, за счёт чего его доход может увеличиться почти вдвое.

Отметим, что ранее сообщалось, что Килиан уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Сообщалось, что нападающий сказал партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

В текущем сезоне Мбаппе провёл 43 матча за парижан во всех турнирах, в которых забил 43 гола и сделал 10 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»: