Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почеттино признался, что владельцы «Челси» перестали с ним общаться

Почеттино признался, что владельцы «Челси» перестали с ним общаться
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что больше не получает сообщений поддержки от совладельцев «Челси» Тодда Боули и Бехдада Эгбали.

«Честно говоря, за последние несколько месяцев мы не пересекались и не переписывались. Мы общались через спортивных директоров, но ничего не изменилось. Это не поменяло ни моего взгляда на вещи, ни моих чувств, хотя в последние несколько недель мы не переписываемся», — приводит слова Почеттино The Times.

Почеттино возглавил «Челси» в июле 2023 года. Контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2025 года, с возможностью продления ещё на год.

После 32 туров «Челси» занимает девятое место в АПЛ с 47 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (77 очков). Следующий матч «Челси» проведёт в гостях с «Астон Виллой». Встреча на стадионе «Вилла Парк» состоится 27 апреля, начало в 22:00 мск.

Материалы по теме
Почеттино может покинуть «Челси», если клуб не попадёт в еврокубки на следующий сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android