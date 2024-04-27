Почеттино признался, что владельцы «Челси» перестали с ним общаться

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что больше не получает сообщений поддержки от совладельцев «Челси» Тодда Боули и Бехдада Эгбали.

«Честно говоря, за последние несколько месяцев мы не пересекались и не переписывались. Мы общались через спортивных директоров, но ничего не изменилось. Это не поменяло ни моего взгляда на вещи, ни моих чувств, хотя в последние несколько недель мы не переписываемся», — приводит слова Почеттино The Times.

Почеттино возглавил «Челси» в июле 2023 года. Контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2025 года, с возможностью продления ещё на год.

После 32 туров «Челси» занимает девятое место в АПЛ с 47 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (77 очков). Следующий матч «Челси» проведёт в гостях с «Астон Виллой». Встреча на стадионе «Вилла Парк» состоится 27 апреля, начало в 22:00 мск.