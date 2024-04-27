Нобель Арустамян рассказал о мечтах Алексея Миранчука в «Аталанте»

Журналист Нобель Арустамян поделился информацией о мечтах атакующего хавбека сборной России и итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Что дальше? Моё ощущение: Лёха живёт мечтами выиграть Лигу Европы (там в полуфинале «Марсель») и Кубок (финал с «Ювентусом» – 15 мая). Помню, в феврале Лёша повторял: «Как же важно дойти до финала! И выиграть его: хочется первого трофея». В деталях расписывал путь до него: «Пройдём «Милан» – дальше, наверное, будет «Фиорентина». Знает всё не только о партнёрах, но и о соперниках – вплоть до мелочей. Миранчук – наконец тот, каким мы хотим его видеть», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.

28-летний российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук является чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России и обладателем национального Суперкубка в составе московского «Локомотива». С сентября 2020 года футболист выступает за итальянскую «Аталанту», сезон-2022/2023 Алексей провёл в аренде в «Торино». В текущем сезоне бергамаски пробились в полуфинал Лиги Европы и в финал Кубка Италии.