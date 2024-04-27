Тен Хаг покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона — журналист Кинселла

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг покинет английский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла в социальных сетях.

По информации источника, функционеры «красных дьяволов» готовятся расстаться с нидерландским тренером. Работа тен Хага не соответствует запросам новых владельцев «Манчестер Юнайтед».

Тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя из нидерландского «Аякса». В общей сложности 53-летний специалист провёл во всех турнирах 108 матчей, из которых его команда победила в 65, 14 сыграла вничью и 29 проиграла.

Напомним, «красные дьяволы» занимают в турнирной таблице АПЛ шестое место, набрав 53 очка в 33 матчах, и отстают на 13 очков от зоны Лиги чемпионов.