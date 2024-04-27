Арустамян: Миранчук предельно адаптировался к Италии. Не сравнить с тем, что было в ноябре

Журналист Нобель Арустамян прокомментировал степень адаптации к Италии и итальянскому футболу российского атакующего хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук вообще максимально органичен в коллективе «Аталанты» – например, даёт подсказки партнёрам. Очень впечатляют познания Лёши в итальянском – свободно изъясняется, без проблем даёт интервью. И вообще предельно адаптировался к Италии – не посыпает пасту с морепродуктами пармезаном, и да, до которого часу пить капуччино, тоже знает! Но если серьёзно, главное – Лёша сейчас привык и к футболу Италии.

Не сравнить с тем, что я видел в ноябре. Помню, каким опечаленным тогда был Лёха: пропустил, по сути, всю летнюю предсезонку и, пока партнёры вовсю играли, только набирал форму. А если вспомнить времена перехода в «Аталанту» из «Локомотива» – это вовсе два разных Миранчука. Напряжение, зажатость ушли. Лёша не прячет эмоции в себе», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.

28-летний атакующий полузащитник сборной России и итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук в текущем сезоне провёл за клуб 33 матча во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и 11 ассистентскими действиями.