Нобель Арустамян: Миранчук превращается в реально важную фигуру «Аталанты»

Журналист Нобель Арустамян высказался о текущей ситуации в итальянской «Аталанте» для российского атакующего полузащитника Алексея Миранчука.

«Не передать цифрами впечатления от Миранчука на поле – как он себя чувствует, как себя ведёт. Рад, что все наконец приняли как факт: Миранчуку комфортно в Бергамо и превращается в реально важную фигуру «Аталанты». С выходом Миранчука Гасперини поменял схему, сам Лёша быстро наладил коннект с партнёрами. Это ощущалось даже в празднованиях голов. Даже когда Лёха разминался, не выглядел безучастным. Находился в игре, общался с партнёрами, улыбался трибунам», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.

24 апреля «Аталанта» пробилась в финал Кубка Италии, в ответном матче 1/2 финала обыграв на своём поле «Фиорентину» со счётом 4:1 (первый матч – 0:1). Алексей Миранчук вышел на замену на 74-й минуте игры при счёте 1:1, после его появления на поле бергамаски забили три гола и обеспечили себе суммарную победу.