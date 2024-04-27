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Нобель Арустамян: Миранчук превращается в реально важную фигуру «Аталанты»

Нобель Арустамян: Миранчук превращается в реально важную фигуру «Аталанты»
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Журналист Нобель Арустамян высказался о текущей ситуации в итальянской «Аталанте» для российского атакующего полузащитника Алексея Миранчука.

«Не передать цифрами впечатления от Миранчука на поле – как он себя чувствует, как себя ведёт. Рад, что все наконец приняли как факт: Миранчуку комфортно в Бергамо и превращается в реально важную фигуру «Аталанты». С выходом Миранчука Гасперини поменял схему, сам Лёша быстро наладил коннект с партнёрами. Это ощущалось даже в празднованиях голов. Даже когда Лёха разминался, не выглядел безучастным. Находился в игре, общался с партнёрами, улыбался трибунам», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
4 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 Копмейнерс – 8'     1:1 Куарта – 68'     2:1 Скамакка – 75'     3:1 Лукман – 90+5'     4:1 Пашалич – 90+8'    
Удаления: нет / Миленкович – 53'

24 апреля «Аталанта» пробилась в финал Кубка Италии, в ответном матче 1/2 финала обыграв на своём поле «Фиорентину» со счётом 4:1 (первый матч – 0:1). Алексей Миранчук вышел на замену на 74-й минуте игры при счёте 1:1, после его появления на поле бергамаски забили три гола и обеспечили себе суммарную победу.

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