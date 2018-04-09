«Челси» в 10 очках от зоны Лиги чемпионов. Как это могло случиться?

Вчера вечером «Челси» бульдозером проехался по штрафной «Вест Хэма», но кроме вытоптанного газона ничем не отметился. Огромное давление (23 удара по воротам Харта) конвертировалось всего в шесть точных ударов и один гол. «Вест Хэм» был скромнее, но расчётливее (соответственно, шесть, два и один). Итог – ничья, после которой Антонио Конте нужен бинокль, чтобы найти четвёртую строчку в турнирной таблице.

Почему проигрывает «Челси»? Вы не поверите, но это из-за чемпионства в АПЛ Антонио Конте сам запустил тактическую эволюцию, которая работает против него.

«Челси» должен был выигрывать матч за явным преимуществом. Хотя состав Дэвида Мойеса не стоит недооценивать: его игроки в сумме выиграли 21 чемпионский титул в Европе (у игроков Конте в сумме 35 титулов), просто дело не в Мойесе и не в «Вест Хэме». Шансы на Лигу чемпионов растаяли не вчера. Формально они даже сохраняются. Стоит «Тоттенхэму» проиграть четыре раза подряд, и готово. Нет, если серьёзно, дело действительно не в «Вест Хэме». Всё началось немного раньше.

30 декабря 2017 года, 21-й тур АПЛ. «Челси» громит «Сток» 5:0 и в отличном настроении начинает готовиться к матчу с «Арсеналом». Адская предновогодняя неделя позади, результат достойный: в трёх турах за семь дней набраны семь очков. «Челси» идёт вторым. До «Ман Сити», конечно, не добраться, но и «Тоттенхэм» (пятое место) где-то далеко внизу. «Челси» проводил хороший постчемпионский сезон: набирал очки медленнее, чем год назад, но с достаточной скоростью, чтобы занять итоговое второе место даже с запасом. Ничто не предвещало острого кризиса. И тут…



Жозе Моуринью заговорил о клоунах.



Ну, вы помните. «Если я не бегаю по бровке, как клоун, это не значит, что я потерял страсть». Типичный Моуринью, который ведёт свои mindgames в таком стиле, что непонятно, что хуже: реагировать или не реагировать? Повод отреагировать был у двоих: Юргена Клоппа и Антонио Конте. Обоих доставали журналисты, которые задавали вопросы так, как будто Жозе назвал конкретные имена. Немец промолчал, итальянец сдетонировал.

Конте и Моуринью перешли на личности. Так нельзя Война, которую разожгли журналисты.

Их война вышла далеко за рамки обычных перепалок формата «Моуринью против Х». Конте на эмоциях перешёл на личности и добрался до угроз. Моуринью больше спускал конфликт на тормозах. Не было никакой точки, никакого примирения – просто со временем эмоции утихли. А возможно, Антонио перестал говорить о Жозе, потому что кое-что заметил.



Пока он воевал на пресс-конференциях, рассуждал о «старческом слабоумии», не зная, как это перевести на английский и предлагал поговорить один на один в отдельной комнате, «Челси» рухнул вниз. До конфликта у «Челси» четыре поражения в 21 матче. После того как Конте отреагировал на слова о клоунах – пять в 11 матчах. И, что ещё хуже, всего три победы. С тех пор как Конте начал ругаться с Моуринью, его команда набирает в среднем одно очко за игру. Результат аутсайдера, и это длится уже три месяца.

Зона комфорта и как её потерять

Называть Конте спокойным человеком даже как-то оскорбительно. Но у него есть собственная манера поведения, в которой итальянец чувствует себя уверенно и органично. Своего рода зона комфорта – пусть даже большинство обычных людей в этой зоне не выжили бы. Перечислим, что входит в эту зону комфорта (в произвольном порядке).



— Эмоциональная связь с игроками. Конте надрывается на бровке так, что может перекричать весь гостевой сектор. Он всегда в центре празднования, всегда на самом краю зоны, практически на бровке. Он – часть команды, в игре каждую секунду.



— Ручное управление. Конте управляет игровыми ситуациями: кому куда встать при штрафном, в какой момент начать рывок, когда расставаться с мячом. На латералей «Челси», которые проводят 45 минут максимально близко к Конте, обрушивается ураган эмоциональной информации.

— Прибедняться. Для Конте важно, чтобы все видели: другим тренерам купили больше, лучше и дороже. Другие тренеры лучше выбивают нужных игроков. Другим тренерам проще с владельцами клубов. С них и спрос выше.



— Мало говорить до и после матчей. Пресс-конференции Конте до войны с Моуринью – довольно скучное и на 100% предсказуемое зрелище. «Много работать» — слова, которые повторяются изо дня в день, после побед и после поражений, ими Конте объясняет всё. «Я здесь, чтобы много и тяжело работать», — сказал Антонио, когда был назначен тренером «Челси». А вот, что он сказал через год, когда выиграл титул: «Мы много работали. Теперь нам надо работать ещё больше».



Много работы? Это, конечно, хороший принцип, но по сути Конте отделывается банальностями, и становится понятно, что он не слишком любит общаться со СМИ. Собственно, это было известно ещё в Италии. Конте хорош на бровке, ему не нужно много говорить на отвлечённые темы, чтобы добиваться успеха.

Моуринью опять набросился на свою команду. Зачем он это делает? Кажется, Жозе пытается всем кое-что объяснить.

А теперь посмотрим, как на зону комфорта повлиял конфликт. Прибедняться? Конте ничто не мешает продолжать жаловаться, что ему купили не таких хороших футболистов, как вооон тому мальчику. Было бы желание.

Эмоциональная связь с игроками? Человек, который скачет в костюме, размахивая руками, и орёт на судью, явно не задумывается о том, как он себя ведёт. Он просто не осознаёт себя в этот момент. А теперь вопрос: легко ли продолжить не осознавать себя после того, как ты принял свой счёт слово «клоун»? Не тебя назвали, а сам лично принял на свой счёт и обиделся? После того, как это слово зацепило так сильно, что целый месяц продолжаешь что-то отвечать обидчику каждый раз, когда видишь микрофон? Мы не знаем наверняка, это только моё предположение: Конте на бровке стал чувствовать себя по-другому. Как будто слово «клоун» возникает в голове в самый неподходящий момент и мешает обрушивать на команды и судей привычную ветряную мельницу.



Ручное управление? Всё отлично, если только Конте в момент игры думает только об игре, как раньше. А не о том, что скажет на пресс-конференции на этот раз.



Мало говорить до и после матчей? Неа. И вот это уже точно не предположение. Антонио оказался в ситуации, когда он, как герой сериала, должен говорить что-то новое в каждом выпуске. Банальностями про «много работы» уже не отделаться: журналисты задавали конкретные вопросы и ждали конкретных ответов. Конте их давал, не молчал. С трудом подбирал слова на английском, просил помощь зала, чтобы поточнее сформулировать – всё это абсолютно не стыкуется с его поведением до конфликта. Конте изменил свой стиль.

6 главных конфликтов английской Премьер-лиги в этом сезоне Текст, в котором много Моуринью и Конте.

Ввязавшись в ссору, итальянец попытался выиграть словесную войну. Но для него поражением стало само участие. Он перестал быть собой, и это не могло не сказаться на «Челси».



«Челси» не играет по-другому, чем год назад. Принципы остались те же, но почему-то команда утратила хватку. Год назад «Челси» из 23 ударов выжал бы две победы над «Вест Хэмом». Собственно, в прошлом году побед и было две: обе вымученные, обе с меньшим количеством моментов у чужих ворот. Первая на последних минутах, вторая с владением мяча 48%. Но год назад команда дожимала самого неуступчивого соперника, пока её тренер кричал и прыгал на бровке. Зря всё-таки Конте в январе не промолчал. Как Клопп.