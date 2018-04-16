На поле в Пятигорске оказался медведь. Это Россия

Воскресный матч 27-го тура ПФЛ между пятигорским «Машуком-КМВ» и назранским «Ангуштом» начался не так, как обычно начинаются футбольные матчи. Незадолго до стартового свистка на поле появился… медведь. И речь идёт не о маскоте в костюме лесного жителя, а о настоящем медведе. Он появился на поле в сопровождении своего дрессировщика Павела Вякина, передал мяч главному арбитру и ушёл.

О необычном старте матча рассказал администратор команды «Машук-КМВ» Рустам Дудов.

— У нас на территории стадиона располагается цирк «Галактика». Медведь Тима – их главная звезда, участвует во всех представлениях. Представитель цирка пришёл с предложением к администрации стадиона, идею приняли. Сказали, что он просто выйдет, передаст мяч главному арбитру. У нас было единственное условие – безопасность участников матча и зрителей. Нам пообещали, что всё будет в порядке. Согласовали с администрацией города, а инспектор матча, в свою очередь, — с ПФЛ и РФС. Все были информированы, никто не возражал. Всем всё понравилось! Мы даже репетицию проводили, подходили к нему, он очень добродушный.

Как оказалось, медведю 23 года. Он выступает не только в цирке, но и снимается в рекламных роликах. У Тимы даже есть опыт съёмки в фильмах: у него была роль в грузинско-украинском фильме «Урсус». А ещё медведь и его дрессировщик выступают с номером в Реутово.

И ещё один интересный факт: говорят, что Тима примет участие в церемонии открытия чемпионата мира. Чтобы узнать, так ли это, мы связались с администратором цирковой программы Олесей Копатиловой.

— Как появилась идея вывести медведя перед матчем?

— Мы по всей стране ездим, но такой активности на стадионе никогда не видели. Два поля заняты с утра до десяти вечера: там и дети тренируются, и взрослые мужчины. Вот и решили, что вывести Тиму перед матчем будет неплохой рекламой для нашего цирка, да и такое выступление интересно для зрителей. Наверное, это было самое необычное начало матча в истории российского футбола.

— С клубом легко договорились?

— Да, конечно. Никто не был против. Медведь – символ России. И болельщики, и футболисты были в восторге. Никто ничего не боялся: это же животное, рождённое в неволе уже не в первом поколении. По цирковой технике безопасности в клетке или сетке выступают только хищные животные – гепарды, львы, тигры. А медведи свободно выходят в манеж.

— На стадионе объявили, что именно этот медведь будет участвовать в церемонии открытия чемпионата мира. Это так?

— По поводу участия Тимы в открытии ведутся переговоры. Когда будет ответ, пока неизвестно.

— Почему именно Тима может стать участником церемонии?

— Он знаменит на всю страну, ролики с его участием собирают много просмотров. Будет очень здорово, если всё сложится. Защитников животных не боимся – недовольные всегда найдутся. А это, можно сказать, символ нашей страны, достояние.

Новость о медведе Тиме дошла даже до иностранцев: журналист FourFourTwo не скрывает своего удивления и думает, что диктор пошутил. Но нет, участие Тимы в церемонии открытия серьезно обсуждается:

«Диктор на стадионе пошутил, что Тим будет участвовать в церемонии открытия чемпионата мира. Только представьте, что произойдет в офисе ФИФА, когда пушистое существо попробует разогреть народ несколькими хлопками».

Бонус

Но вообще, в истории отечественного футбола медведь на поле появился не впервые. 13 марта 1989 года чемпионат СССР в Москве открывал бурый хищник: он нанёс первый, символический, удар по мячу в матче «Спартак» — «Жальгирис».