В Бундеслиге забили пенальти в перерыве матча. Это из-за видеоповторов

В 30-м туре Бундеслиги встречались аутсайдеры — «Майнц» и «Фрайбург». 16-я команда принимала 15-ю. Расстояние между ними — три очка. Главным судьёй на важнейший для обеих команд матч назначен Гвидо Винкманн. А видеоассистентом – Бибиана Штайнхаус, наверное, самая известная женщина-арбитр в мире, которая в этом сезоне судила матчи Бундеслиги. Вчера она работала из VAR-центра в Кёльне.

На 44-й минуте при счёте 0:0 защитник «Майнца» Даниэль Брозински сделал с правого фланга кросс вдоль ворот. Мяч попал в руку Марку-Оливеру Кемпфу, отлетел во вратаря, а потом в поле. Судья не заметил касания рукой и не зафиксировал нарушения правил. Через минуту он закончил первый тайм, и команды ушли в раздевалку. В этот момент с ним связалась Штайнхаус и сказала, что нужно проверить эпизод с подачей Брозински: возможно, там была игра рукой.

Винкманн посмотрел повтор эпизода на экране у бровки, после чего принял решение назначить пенальти. К этому моменты игроки «Фрайбурга» уже были в раздевалке. Им пришлось возвращаться. Они не хотели. «Мы никуда не выйдем», — заявил тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх.

Судья объяснил, что он действует по правилам. «Свисток на перерыв всего лишь прерывает игру. Она на паузе, а не окончена. Если бы мы рассмотрели эпизод после финального свистка, ничего нельзя было бы исправить. Я получил уведомление из центра VAR в Кёльне, когда уже дал свисток об окончании первого тайма. Поэтому попросил игроков подождать, пока я проверю эпизод», — сказал Винкманн. «Это что-то новое, но всегда бывает что-то новое. Однажды может сломаться штанга. Так бывает в футболе. Если бы я был частью команды, в ворота которой назначен пенальти, я не был бы счастлив. Но с помощью VAR футбол стал более справедливым. Правила меняются».

В итоге игроки «Фрайбурга» всё-таки вышли на поле. Там уже работали поливальные машины. Пабло де Бласис развёл мяч и вратаря Александера Шволова по разным углам, и все снова разошлись по раздевалкам. «Мы считали, что, когда звучит свисток на перерыв, это значит, что первый тайм окончен. Но не в этот раз. Нам было трудно принять это решение. Всё становится странным», — прокомментировал ситуацию спортивный директор «Фрайбурга» Йохен Зайер.

На этом странности не закончились. Начало второго тайма пришлось отложить из-за фанатского сектора хозяев. Болельщики «Майнца» забросали поле рулонами туалетной бумаги. Это никак не связано с VAR и пенальти: им не понравилось, что матч проводят в понедельник, и они подготовили акцию протеста.

Туалетную бумагу убрали, тайм начался. На 78-й минуте Шволов подарил мяч Робину Кайсону, и тот отдал пас на де Бласиса, стоящего перед пустыми воротами. Матч закончился со счётом 2:0, «Майнц» догнал «Фрайбург» в турнирной таблице.