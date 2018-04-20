«Хвалите Господа, Арсен уходит». Первая реакция соцсетей на уход Венгера

Арсен Венгер объявил о намерении спустя 22 года покинуть пост наставника «Арсенала». За время его пребывания на этом посту сменилось несколько футбольных эпох. Как отреагировали болельщики на решение тренера уйти по окончании сезона?



«Венгер сливается из «Арсенала», оставив за собой бардак».

«Мой коллега только что сравнил отставку Венгера со смертью королевы».

«Хвалите Господа, Арсен уходит. Хвалите Господа снова».

«Болельщики «Арсенала» идут в церковь».

Грустная новость для критиков и оппозиции. Никто больше не споёт: «Арсен Венгер, мы хотим, чтобы ты остался».

Впрочем, есть и по-настоящему грустные отзывы. «Откровенно говоря, я в шоке. Я так уважаю этого человека. Это был единственный тренер «Арсенала», которого я когда-либо знал. Но это верное решение. Вперёд, порвём всех в Лиге Европы!»

«По крайней мере, теперь можно не бояться, что победа в Лиге Европы может сохранить ему должность».

Например, так: «К чёрту всё, я не уйду!»

«Венгер специально завалит Лигу Европы, чтобы его преемнику не досталась Лига чемпионов».

«Арсен сказал, что уйдёт в конце сезона, но не сказал, в конце какого именно».

«Раньше я думал, что Арсен Венгер – владелец «Арсенала».

«Буду скучать по человеческой многоножке в Премьер-лиге».

«Спасибо, Господи!»

«Кубок Лиги нужно назвать Кубком Венгера».

«Болельщики «Арсенала» притворяются, что счастливы уходу Венгера».

«Реакция болельщиков «Тоттенхэма» на новости об уходе Венгера: «Вот чёрт!»

«Алан Пардью с нетерпением ждёт телефонного звонка».

Дэвид Мойес тоже приготовился.

«Дорогой мистер Венгер…»

«Вот и всё, ребята!»