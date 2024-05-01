Стало известно, кто может стать первым приобретением «Ливерпуля» при Арне Слоте

Атакующий полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс может в ближайшее трансферное окно стать игроком английского «Ливерпуля». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, нидерландский хавбек является приоритетной задачей на летнюю трансферную кампанию мерсисайдцев после того, как клуб по окончании нынешнего сезона возглавит нынешний главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот. Отмечается, что переход игрока «Аталанты» может обойтись мерсисайдцам в € 50 млн.

Напомним, ранее появилась информация, что «Ливерпуль» выплатит «Фейеноорду» € 13–15 млн в качестве компенсации за досрочный уход 45-летнего специалиста Арне Слота с поста главного тренера нидерландского клуба, который станет новым наставником мерсисайдцев после ухода Юргена Клоппа с поста главного тренера по окончании сезона.

26-летний Тён Копмейнерс выступает за «Аталанту» с августа 2021 года, когда он перешёл в клуб из Бергамо из «АЗ Алкмар», который тренировал ранее Арне Слот. В текущем сезоне полузащитник провёл за бергамасков 43 матча во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.