«Бавария» может подписать лидера обороны «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно. Об этом сообщает Sports Zone.

По сведениям источника, в последние несколько дней «Бавария» интересовалась Вирджилом ван Дейком. Мюнхенская команда рассматривает вариант с подписанием защитника. Отмечается, что у голландца есть большое предложение из Саудовской Аравии. При этом не раскрывается, хочет ли Вирджил покинуть стан мерсисайдцев.

Напомним, Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В составе мерсисайдского клуба нидерландский защитник выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, стал обладателем Кубка Англии, Кубка лиги и победителем клубного чемпионата мира по футболу. Его действующее трудовое соглашение с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2025 года.