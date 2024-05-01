Игрок «Динамо» Лаксальт поделился ожиданиями от матча с «Сочи»

Футболист «Динамо» Диего Лаксальт поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Игра пройдёт 5 мая. Её начало запланировано на 16:30 мск.

«Будет очень сложный матч, потому что сейчас они борются за выживание. Они будут биться за три очка. Но мы будем играть на своём, и при своих болельщикам постараемся взять три очка», — передаёт слова Лаксальта корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 1 мая в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды сыграли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.