«Арсенал» планирует продать этим летом Габриэла Жезуса — The Athletic

Лондонский «Арсенал» ставит на предстоящую летнюю трансферную кампанию задачу поиска нового нападающего, расставшись с бразильским форвардом Габриэлом Жезусом. Об это сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонский клуб открыт для продажи футболиста этим летом для того, чтобы приобрести за вырученные средства другого нападающего. При этом Жезус выходит в последних матчах «канониров» только с замен, поскольку тренерский штаб Микеля Артеты не может найти его в оптимальной форме после восстановления от длительной травмы колена.

27-летний Габриэл Жезус выступает за лондонский «Арсенал» с июля 2022 года, когда он перешёл в стан «канониров» из «Манчестер Сити» за € 52 млн. В нынешнем сезоне Жезус провёл во всех турнирах за клуб 33 матча, в которых забил восемь мячей и отдал семь голевых передач, проведя на поле в общей сложности около 1900 минут. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.