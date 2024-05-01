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Боруссия Дортмунд — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес не смог продолжить матч с «Боруссией» в ЛЧ из-за травмы

Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес не смог продолжить матч с «Боруссией» в ЛЧ из-за травмы
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В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и французский «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. Матч начался в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:0.

На 42-й минуте матча по причине повреждения заменён защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес. Игрок получил травму в голевой атаке хозяев. Вместо него на поле вышел Лукас Бералдо.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Перерыв
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

Ответная игра между командами состоится 7 мая и пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция).

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» прошла мадридский «Атлетико» (в гостях — 2:1, дома — 4:2). В свою очередь, на аналогичной стадии Лиги чемпионов парижский клуб оказался сильнее «Барселоны» (дома — 2:3, в гостях — 1:4).

Кроме того, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Боруссия» Д и «ПСЖ» встречались на стадии группового этапа. Команды провели два матча: в гостях «Боруссия» уступила «ПСЖ» со счётом 0:2, а в домашней встрече команды не выявили победителя — 1:1.

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