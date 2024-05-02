Гендиректор «Баварии» заявил, что клуб уволит Тухеля, даже если выиграет с ним ЛЧ

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен высказался относительно решения клуба об увольнении главного тренера Томаса Тухеля. Напомним, тренер летом досрочно покинет «Баварию». Соглашение с немецким специалистом было рассчитано до лета 2025 года, но стороны договорились о досрочном расторжении.

«Нужно оценивать решения исходя из ситуации, в которой они принимались: тогда была другая ситуация, а сейчас – совсем иная. У нас есть ясная цель дойти до финала, а затем, как мы надеемся, выиграть Лигу чемпионов. Даже если это произойдёт, мы обрадуемся вместе (с Тухелем), а затем разойдёмся по разные стороны», — приводит слова Дрезена аккаунт Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

«Бавария» находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 69 очков за 31 матч. В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов мюнхенцы сыграли вничью с мадридским «Реалом» (2:2). Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.