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Дубль Роналду вывел «Аль-Наср» в финал Кубка Короля Саудовской Аравии

Дубль Роналду вывел «Аль-Наср» в финал Кубка Короля Саудовской Аравии
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Завершился полуфинальный матч Саудовского кубка чемпионов между «Аль-Насром», за который выступает знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду, и «Аль-Халиджем». Встреча прошла в Эр-Рияде. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду. Также одним у хозяев голом отметился сенегальский нападающий Садио Мане.

Таким образом, «Аль-Наср» вышел в финал Кубка Короля Саудовской Аравии. В решающем матче турнира команда Роналду сыграет с «Аль-Хилялем».

Напомним, «Аль-Наср» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 71 очко в 29 проведённых матчах. «Аль-Халидж» (35 очков) идёт 11-м.

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