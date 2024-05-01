Спортдир «Спартака» не стал отвечать на вопрос о будущем Мозеса в клубе

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал отказался комментировать будущее полузащитника Виктора Мозеса в московской команде. Напомним, действующий контракт футболиста с клубом истекает летом 2024 года, после чего полузащитник может покинуть «Спартак».

«Мы будем рассматривать вопрос будущего Мозеса по окончании сезона. Сейчас мы готовимся и сконцентрированы на матче с «Пари НН», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

За красно-белых Мозес выступает с июля 2021 года, после перехода из «Челси». В нынешнем сезоне хавбек провёл 17 матчей за красно-белых в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Виктора в € 1,5 млн.