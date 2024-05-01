Радимов: чтобы получить красную и пенальти, Соболеву надо было сломать нос?

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на эпизод в матче между московскими «Динамо» и «Спартаком» (0:2) во втором этапе полуфинальной стадии Пути регионов Фонбет Кубка России, где форвард красно-белых Александр Соболев получил удар рукой по лицу в штрафной площади соперника.

«Я снова не могу удержаться, уже просто во весь голос кричу – дайте переговоры VAR! Мажич, в чём дело? Не важно, что степень контакта руки с лицом была не такая значительная, но это же преднамеренный удар по лицу! Неужели для того, чтобы получить красную и пенальти, Соболеву надо было сломать нос? Тогда это был бы достаточный контакт? Это получается все теперь могут так по лицу кому угодно зарядить и им ничего не будет за это? Мажич, выйди в свет, опубликуйте переговоры VAR, почему это не красная», – написал Радимов в своём телеграм-канале.

Отметим, что Милорад Мажич является главой департамента судейства РФС.

Напомним, 1 мая в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды сыграли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.