Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: чтобы получить красную и пенальти, Соболеву надо было сломать нос?

Радимов: чтобы получить красную и пенальти, Соболеву надо было сломать нос?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на эпизод в матче между московскими «Динамо» и «Спартаком» (0:2) во втором этапе полуфинальной стадии Пути регионов Фонбет Кубка России, где форвард красно-белых Александр Соболев получил удар рукой по лицу в штрафной площади соперника.

«Я снова не могу удержаться, уже просто во весь голос кричу – дайте переговоры VAR! Мажич, в чём дело? Не важно, что степень контакта руки с лицом была не такая значительная, но это же преднамеренный удар по лицу! Неужели для того, чтобы получить красную и пенальти, Соболеву надо было сломать нос? Тогда это был бы достаточный контакт? Это получается все теперь могут так по лицу кому угодно зарядить и им ничего не будет за это? Мажич, выйди в свет, опубликуйте переговоры VAR, почему это не красная», – написал Радимов в своём телеграм-канале.

Отметим, что Милорад Мажич является главой департамента судейства РФС.

Напомним, 1 мая в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды сыграли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    
Материалы по теме
«Карпина и Черчесова в «Спартаке» не будет». Спортивный директор Амарал заговорил
«Карпина и Черчесова в «Спартаке» не будет». Спортивный директор Амарал заговорил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android