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Амарал ответил, сколько лет потребуется «Спартаку», чтобы завоевать чемпионство

Амарал ответил, сколько лет потребуется «Спартаку», чтобы завоевать чемпионство
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Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос, сколько месяцев или лет нужно, чтобы достичь чемпионства

— Сколько месяцев или лет нужно, чтобы достичь чемпионства?

— Бывают случаи, когда титулы выигрываются без системы. Хочу через 10 лет посмотреть назад и понять, что клуб работает, — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 1 мая в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды сыграли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

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