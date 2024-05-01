Нападающий «Атлетико» Альваро Мората хочет вернуться в «Ювентус» — Football Italia

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората в летнее трансферное окно хочет вернуться в туринский «Ювентус», из которого он переходил в Испанию. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, Мората хочет вернуться в Серию А, а именно перейти в туринский «Ювентус»: в частности, ради перехода игрок готов снизить свою зарплату до € 7 млн в год. Кроме того, на решение игрока перейти именно в итальянский чемпионат может повлиять тот факт, что жена Мораты является уроженкой Италии.

Также сообщается, что в контракте игрока с «Атлетико» содержится условие, позволяющее Морате уйти в любой клуб.

Ранее Мората уже играл в Италии, защищая цвета «Ювентуса» (2014–2016, 2020–2022). В нышнем сезоне Мората провёл за испанский клуб 44 матча, в которых отметился 20 голами, а также четырьмя результативными передами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.