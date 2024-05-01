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Спортдир «Спартака»: в клубе однозначно рассчитывают на Антона Зиньковского

Спортдир «Спартака»: в клубе однозначно рассчитывают на Антона Зиньковского
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Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал высказался о будущем полузащитника команды Антона Зиньковского.

«Мы рассчитываем на Антона Зиньковского. Это однозначно», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, что Зиньковский перешёл в московский «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 3,2 млн. Контракт 27-летнего вингера с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 3,5 млн. В нынешнем сезоне Зиньковский провёл 34 матча, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Напомним, полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский признан лучшим игроком красно-белых в марте.

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