«У меня не было слов, чтобы описать происходящее». Анчелотти — о Кака

Бывший главный тренер «Милана» и нынешний наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что полузащитник Кака удивил своим мастерством весь персонал клуба во время первой тренировки после перехода в стан «россонери».

«Когда Кака вышел первый раз на тренировочное поле, мы всё поняли сразу: с мячом в ногах он был просто превосходен. Я замолчал потому, что не мог подобрать слов. У меня не было слов, чтобы описать происходящее.

В конце каждой тренировки мы с [бывшим генеральным директором «Милана» Адриано] Галлиани всегда разговаривали по телефону, чтобы я мог рассказать ему об итогах занятий, а затем услышать его мнение.

В тот день я позвонил ему и сказал: мистер Галлиани, у меня есть для вас новости. Он мне ответил: «Карло, ты подаёшь в отставку?» На что я сказал: «Нет, я остаюсь, потому что мы подписали феноменального игрока», — приводит слова Анчелотти Football Talk в социальной сети X (ранее Twitter).