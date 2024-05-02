«Вы — команда, полная жирных игроков». Клиши — о первых словах Гвардиолы в «Ман Сити»

Экс-игрок сборной Франции и «Манчестер Сити» Гаэль Клиши поделился воспоминаниями о первой тренировке Хосепа Гвардиолы под руководством «Манчестер Сити». Тренер возглавляет команду с июля 2016 года.

«Гвардиола нам сказал на одной из первых тренировок: «Вы — команда, полная жирных игроков. При мне никто из вас не будет играть. Смиритесь с этим». При этом он добавлял каждому: «Если кого-нибудь это не устраивает, постучите в мою дверь, чтобы обсудить свой уход, а если останетесь – я не хочу ничего слышать об этом до зимнего трансферного окна», — приводит слова Клиши Daily Mail.

Гаэль Клиши играл в «Манчестер Сити» с 2011 года. За шесть лет француз с «горожанами» дважды выигрывал английскую Премьер-лигу и два Кубка лиги.

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА. В прошлом сезоне английской команде удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожанам» удалось пять раз выиграть чемпионат Англии. На протяжении карьеры Гвардиола тренировал также «Барселону» и «Баварию». Суммарно со всеми клубами испанский специалист выиграл 37 трофеев, в том числе три турнира Лиги чемпионов УЕФА.