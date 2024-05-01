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Стало известно, какого игрока «Аль-Иттихад» рассматривает в качестве альтернативы Салаху

Стало известно, какого игрока «Аль-Иттихад» рассматривает в качестве альтернативы Салаху
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«Аль-Иттихад» в качестве альтернативы нападающему «Ливерпуля» Мохамеда Салаха рассматривает игрока «Тоттенхэма» Сон Хын Мина. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Салах остаётся приоритетной целью для саудовского клуба, однако поскольку он пока не дал согласия на переход в «Аль-Иттихад», арабский клуб выбрал Сон Хын Мина на случай, если переговоры с египтянином не увенчаются успехом.

Напомним, египетский футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне Мохамед Салах провёл за английскую команду 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 24 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 65 млн.

Сон Хын Мин в нынешнем сезоне провёл за «Тоттенхэм» 31 матч, в которых забил 16 мячей и отдал девять результативных передач. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 50 млн.

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