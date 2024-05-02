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Боруссия Дортмунд — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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«Боруссия» Д обыграла «ПСЖ» впервые с 2020 года

«Боруссия» Д обыграла «ПСЖ» впервые с 2020 года
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Завершился первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и французский «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступал Энтони Тейлор. Хозяева одержали победу в матче со счётом 1:0. Таким образом, дортмундский клуб обыграл «ПСЖ» впервые с 2020 года.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

Последний раз «Боруссия» Д побеждала «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020, который прошёл в марте 2020 года и завершился победой «шмелей» со счётом 2:1. В ответной встрече парижский клуб одержал победу со счётом 2:0.

Кроме того, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Боруссия» Д и «ПСЖ» встречались на стадии группового этапа. Команды провели два матча: в гостях «Боруссия» уступила «ПСЖ» со счётом 0:2, а в домашней встрече команды не выявили победителя — 1:1.

Ответная игра между командами состоится 7 мая и пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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