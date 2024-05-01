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Спортдир «Спартака» Амарал ответил, что Карпина нет в списке кандидатов на пост тренера

Спортдир «Спартака» Амарал ответил, что Карпина нет в списке кандидатов на пост тренера
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Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос, рассматривает ли клуб назначение главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина. Ранее СМИ сообщали о вероятности назначения наставника национальной команды на пост главного тренера московского клуба после отставки Гильермо Абаскаля.

— Карпин в списке?
— Нет, — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Слишкович. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.

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