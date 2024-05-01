Тренер «Спартака» Слишкович: мне не важно, с кем играть, я всегда смотрю на свою команду

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о следующем сопернике своей команды в Пути РПЛ Кубка России после победы в матче второго этапа 1/2 финала Фонбет Кубка России над московским «Динамо» (2:0). Игра состоялась сегодня, 1 мая. Она прошла в Москве.

«Есть ли разница, с кем играть в следующем раунде Кубка? Нет. Я всегда смотрю на свою команду. Не важно, с кем играть. Я уверен, что, если моя команда действует так, как мы договорились, если она даёт всё, что может, не знаю, кто нас может обыграть, — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

После минувшего матча «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.