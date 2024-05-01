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Тренер «Спартака» Слишкович: мне не важно, с кем играть, я всегда смотрю на свою команду

Тренер «Спартака» Слишкович: мне не важно, с кем играть, я всегда смотрю на свою команду
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о следующем сопернике своей команды в Пути РПЛ Кубка России после победы в матче второго этапа 1/2 финала Фонбет Кубка России над московским «Динамо» (2:0). Игра состоялась сегодня, 1 мая. Она прошла в Москве.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

«Есть ли разница, с кем играть в следующем раунде Кубка? Нет. Я всегда смотрю на свою команду. Не важно, с кем играть. Я уверен, что, если моя команда действует так, как мы договорились, если она даёт всё, что может, не знаю, кто нас может обыграть, — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

После минувшего матча «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.

Турнирная таблица Кубка России
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