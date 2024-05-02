Игрок «Вест Хэма» рассказал, из-за чего возник конфликт между Клоппом и Салахом

Форвард «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио рассказал о причинах словесной перепалки крайнего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха с главным тренером своей команды Юргеном Клоппом во время матча 35-го тура АПЛ между «молотобойцами» и «красными». Напомним, Салах вступил в словесную перепалку Клоппом, готовясь к выходу на замену.

«В принципе, это не секретная информация, мне никто ничего не говорил, но я слышал, что обсуждали мои одноклубники во время тренировки.

«Когда игроки [«Ливерпуля»] выходят на поле по ходу игры, Клопп всегда крепко обнимает их и желает удачи, но когда появился Салах, египтянин пошел в другом направлении разминаться. Клопп протянул ему руку, и остался в таком положении, а когда Салах закончил разминку, то он просто хлопнул Клоппа по руке, давая пять.

Очевидно, Клоппу это не понравилось, и он спросил: ты хочешь вернуться на скамейку? И никто не сказал мне, что ответил Салах», — приводит слова Антонио Football Talk в социальной сети X (ранее Twitter).