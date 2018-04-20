«Ему некуда спешить – никто не ждёт дома…» Венгер, которого вы не знали

Агента Варгу и тренера Венгера связывают давние и не только сугубо деловые отношения. Шандора новость о предстоящем уходе старого товарища «на пенсию» если и удивила, то несильно.

— Понять его можно: человек за 22 года не пропустил ни одной тренировки, — объясняет он. – Тяжело без конца жить в таком ритме. Только на моей памяти Арсен три раза порывался уйти.

— Когда последний раз?

— Пару лет назад Арсену предлагали сборную Франции. Для каждого тренера работа с национальной командой – большая честь. В последнюю десятилетку у него было много предложений – «Барселона», «Реал» Мадрид… После развода он вообще подумывал взять паузу в карьере. И всякий раз «Арсенал» его не отпускал. Какие у него сейчас настроения, мне сложно понять. По короткому разговору перед игрой ЦСКА и «Арсенала» в Москве уловить их было тяжело. Арсен был серьёзен и сосредоточен, ничего необычного. Впечатления опустошённого, морально измождённого человека он точно не производил.

— Но эти бесконечные напоминания о четвёртом месте, флешмобы «Wengerout» любого доконают.

— Результаты последних лет никого в «Арсенале» не радуют, но любой, кто видит Арсена в ежедневной практике, подтвердит: с точки зрения скрупулёзности, энтузиазма это тот же Венгер, что и раньше. Он по-прежнему делает всё возможное для успеха. Физически он в порядке.

— Он вернётся после паузы?

— Трудно представить, что способно заинтересовать его после «Арсенала». Даже если китайцы предложат 100 миллионов в год, не уверен, что согласится. Сборная Франции – это, возможно, единственное, что может его по-настоящему увлечь.

— С уходом Венгера тему «Арсенала» и Головина можно сворачивать?

— Нет-нет, эти вещи напрямую не связаны. Слово Венгера и впредь будет иметь большой вес в клубе. Может быть, он даже получит почётный пост в «Арсенале». В любом случае его рекомендации будут приниматься во внимание в трансферной политике. Головина селекционная служба «Арсенала» ведёт два года, поэтому смена тренера на его «английские» перспективы не должна повлиять.

«И тут звонит Венгер: «А спроси про Аршавина у Газзаева!» Сколько стоит Азмун, что думают топ-тренеры о Бердыеве и почему Кокорин не в «Арсенале», рассказывает известный агент и друг Арсена Венгера.

— Напомните, при каких обстоятельствах вы познакомились с Венгером?

— Я входил в технический комитет УЕФА, который разрабатывал систему лицензирования тренеров. В процессе работы мы с Энди Роксбургом пригласили Венгера для консультаций. Арсену идея понравилась, он стал активным членом команды, работавшей над этим проектом. В нём подкупало сочетание энергичности и приветливости. Потом я привёз ему в «Арсенал» из Киева Лужного. В «Динамо» Олег уже в 31 год считался стариком, а у Арсена без проблем отбегал три сезона. После этого трансфера сошлись с Венгером ещё ближе, сдружились. Пяти минут беседы с этим человеком достаточно, чтобы проникнуться к нему симпатией.

О его человеческих качествах скажет один эпизод. Привёз как-то Арсену на просмотр мальчика, 16 лет. Сидим в столовой на базе «Арсенала», едим. Венгер встаёт себе кофе налить, оборачивается к пацану: «А тебе что принести?». Тот чуть в обморок не грохнулся от мысли, что его сейчас сам Арсен Венгер будет обслуживать!

Или ещё случай. Встреча тренеров элитных клубов под эгидой УЕФА в Ньоне. К Газзаеву какой-то товарищ приехал. После завтрака, не зная, что этот человек вместе с нами на лекцию идёт, Венгер не поленился подойти к незнакомцу и пожать ему руку: «Было приятно с вами познакомиться». Таких эпизодов на моей памяти миллион было. Вроде бы мелочи, но они с наилучшей стороны характеризуют человека.

— Когда последний раз обстоятельно беседовали?

— У Венгера традиция: после матчей на «Эмирейтс» собирать друзей на стадионе – выпить бокал вина, потолковать о том о сём. После домашней игры «Арсенала» с БАТЭ заглянули к нему со Стасом Черчесовым – и засиделись за полночь. Все уже разошлись, а мы никак наговориться не могли. В итоге Арсен сам сел за руль и отвёз нас в отель. Он не считает такие вещи зазорными.

— Какая у него машина?

— Очень скромная – «Тойота Гибрид». Его не волнует класс и размер автомобиля – главное его экологичность. Венгер не устаёт повторять: «Нужно беречь природу». Он вообще философ.

— В чём же его философичность проявляется?

— В суждениях. Стоим раз на тренировке, и он вдруг выдаёт: «Шандор, что самое плохое в наше время?». Я растерялся: блин, у него на носу важный матч, а он тут философствует. Честно ответил: «Не знаю, Арсен». «Демократия, — говорит он. – Вот самое большое зло. Под флагом демократии совершаются самые гнусные преступления – бомбёжки стран, массовые убийства людей. С точки зрения Венгера, Запад несправедливо относится к Восточной Европе, и в частности к России. У Черчесова эта тема, естественно, нашла отклик.



— В чём профессиональная уникальность Венгера?

— Ему доставляет огромное удовольствие процесс раскрытия талантов. На сборе «Арсенала» в Австрии зашли в автобус, сели на первый ряд. Следом игроки потянулись – один другого моложе! Я ещё пошутил: «Арсен, это школьный автобус?». Он не растерялся: «Ну почему – вон ветеран идёт». Заходит капитан Фабрегас. А ветерану – 21 год (смеётся)! Ну а чему удивляться, если он Уилшира в 16 выпускал в стартовом составе и так далее? Венгер всегда считал тренерским предназначением развитие талантливых футболистов и никогда не любил шопинг. Идея скупить всех лучших игроков Венгера никогда не возбуждала. «Я тренер, а не шопер», — так он сам формулировал свою философию.



— Топ-3 самых успешных покупок «Арсенала» Венгера по версии агента Варги?

— Думаю, французы. Анри подписал контракт в те дни, когда и Лужный. Три месяца жили в одной гостинице. Тьерри, наверное, и был самой яркой звездой Венгера. Второе-третье места отдам Пети и Виейра.

«После коньячка с Лобановским​ меня выносили из самолёта». Секреты агента Море увлекательных историй – о Лобановском и Фергюсоне, Венгере и Сёмине, Аршавине и даже бен Ладене – от «агента 001» Шандора Варги.

— В гостиной за бокалом Арсен никогда не заговаривал, где видит себя после футбола?

— Честно говоря, других интересов я у него не замечал. Но, учитывая склонность к чтению и философский склад ума, думаю, из него получился бы замечательный лектор в каком-нибудь университете – например на факультете менеджмента. Хорошее образование и широкий кругозор позволяют Венгеру поддержать разговор на любую тему.

— Если сэр Алекс питает слабость к вину и скачкам, в чём находит отдушину Венгер?

— У него таких ярко выраженных хобби нет. Даже вина Арсен предпочитает достаточно скромные и недорогие – в этом плане он не типичный француз. Фергюсон в этом отношении более избирателен.

— Расскажите о его близких.

— Дочь – она в Кембридже на ветеринара учится – помню совсем маленькой. Когда ей было три-четыре года, имел неосторожность походить перед ней на руках (в своё время немного гимнастикой занимался). На следующий день прихожу на тренировочную базу. Арсен ворчит: «Шандор, зря ты это сделал». Я: «Что такое?». А он синяки на руках показывает: «Теперь она меня на руках ходить заставляет! Хнычет: Шандор же умеет – давай и ты походи». Дочь – самая большая отрада в жизни Арсена. Может быть, теперь он сможет уделять ей больше времени.

— С женой он развёлся?

— Арсен ушёл, но повёл себя как истинный джентльмен – оставил дом супруге. Иногда заглядывает теперь к ней в гости на ужин.

— Сейчас у него спутница жизни есть?

— Я рядом с ним никого не видел. Когда Арсен нас со Стасом в полпервого ночи подвозил, вдруг осознал: а ведь ему некуда спешить — никто не ждёт дома. От этой мысли мне стало очень грустно…