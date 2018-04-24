Кержаков: обидно за молодого Скроботова – Дзюба его просто смял

Александр Кержаков уже месяц работает в РФС – тренером юношеской национальной команды страны. При этом лучший бомбардир в истории главной сборной востребован и как спикер – во вторник он выступил на Synergy Insight Forum. А после этого ответил на несколько вопросов «Чемпионата».



– Высока вероятность, что по итогам сезона «Зенит» станет четвёртым. Это провал?

– Предлагаю всё-таки давать оценки в конце сезона. Всё ещё поменяться может за эти три тура. Вы же видите, какие результаты сейчас в чемпионате России. Да, скорее всего, чемпионом «Зениту» стать практически нереально, но побороться за второе место – вполне.

– По поведению Манчини не возникает ощущения, что он уже готовится покинуть Санкт-Петербург?

– Это лучше у самого Роберто спросить. Я не из тех людей, которые склонны посыпать голову пеплом.



– Проблемы могут идти от того, что иностранный тренер не разобрался в менталитете игроков?

– Так иностранцев тоже очень много. Вряд ли нужно говорить, что тренер не смог разобраться. Ещё раз: тренер же не просто так появился. Не пришёл в клуб, открыл дверь кабинета и начал тренировать. Принималось решение руководством. Это решение было взвешенным – они знали, кого приглашают. Не знаю, почему начались проблемы. Ведь с ним наверняка много общались, наверняка он делился своим видением футбола и будущего «Зенита». Рассказывал, как планирует решать поставленные задачи. Что не получилось – я не знаю. Мне сложно судить, какие цели ставил перед сезоном Манчини.

«Сложно логически рассуждать о выходе Скроботова в старте на «Арсенал»

– Дзюба и Шатов, сыграв против «Зенита», принесли клубу 20 миллионов рублей. Но, вероятно, лишили 15 миллионов евро за участие в Лиге чемпионов. Манчини назвал это неправильным. Поддерживаете?

– Не я принимал решение о том, чтобы отдать их в аренду. Не я решал, выйдут они на поле или нет. Ребята хотели доказать, в том числе и самим себе, что они способны приносить результат. Они хотели бы приносить результат в «Зените», оба неоднократно это повторяли. Произошедшее, наверное, можно назвать определённым упущением.



Но поверьте мне, будь я руководителем «Зенита», в случае побед над «Краснодаром» и «Арсеналом» эти 20 миллионов рублей без проблем отдал на развитие школы. «Зенит» точно ничего не приобрёл. Он скорее потерял.

– Ранняя замена Скроботова против «Арсенала» может психологически негативно повлиять на молодого игрока?

– Думаю, да. Хотя я не знаю характера Ильи. Не знаю, какие задачи перед ним ставил Манчини. Разговаривал ли он с ним до или после этого матча. Но мне кажется, что для большинства молодых игроков это было бы ударом.



Сложно вообще логически рассуждать, почему он вышел в стартовом составе. Да, он забил гол в матче с «Динамо». Но он же не нападающий! Он вышел при счёте 1:0, после чего команда тут же со стандарта пропустила. Хорошо, что забил. Но он с командой тренируется всего несколько месяцев. И раньше не убеждал, что ему стоит доверить большое количество игрового времени. А тут попадание в основу на игру с «Арсеналом». Не нужно быть слишком умным человек, чтобы догадаться, против кого Илье пришлось бы играть. Против Дзюбы! Артём просто смял его. И через 20 минут замена.



Мне обидно за Илью. Надеюсь, что всё произошедшее психологически его не сломает.

«Локомотив» лидирует не из-за формы – но белый цвет мне нравится»

– Что удалось успеть за месяц официального нахождения на должности тренера юношеской сборной России?

– Главная задача сейчас – сформировать список кандидатов на предстоящий сбор, который начнётся 18 июля. Я просматриваю практически всех претендентов на чемпионате России, который проходит сейчас в Москве. После этого сядем с коллегами и будем выбирать 25-26 человек, которых возьмём на сборы.

– В прошлом составе сборной U17 были в основном московские парни. При вас ситуация изменится?

– Ну, у вас неправильная информация. Много ребят из «Краснодара» было, из Рязани парнишка, даже из испанского «Леванте» был игрок. Но это всё уже прошлое. Сейчас шанс попасть в сборную есть у каждого футболиста. Избранных каких-то не существует. Для всех попадание в нашу сборную реально.



– Когда вы общаетесь с Черчесовым, вы как к нему обращаетесь?

– Станислав Саламович. Мы не так часто видимся, но если пересекаемся в РФС, то я обязательно к нему подхожу.



– Главная примета сезона в РФПЛ – белая форма приносит «Локомотиву» удачу. Вы к такому как относитесь?

– У меня примет никогда не было и нет, я не такой суеверный. «Локомотив», естественно, лидирует не из-за цветов формы, в которой играет. У них достаточно сильных качеств. Но белая форма для меня смотрится красивее других. Не только у «Локомотива», а вообще.