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Как остановить Салаха – вопрос дня

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Мохамед Салах
Андрей Панков
Фото: Alex Livesey — Danehouse/Getty Images
Вопрос дня: как остановить Салаха? Помогите сборной России
Главная звезда сборной Египта продолжает феерить. Что делать сборной России 19 июня в Санкт-Петербурге? Отвечают эксперты.
Футбол / Чемпионат мира по футболу 2018

«Ливерпуль» во главе с Мохамедом Салахом вчера разгромил «Рому» и почти гарантировал себе участие в финале Лиги чемпионов. У египтянина уже 43 гола в нынешнем сезоне, и он не собирается останавливаться. Что делать сборной России в ключевом матче с командой Египта? Как остановить Салаха? Об этом мы спросили экспертов.

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Мохамед Салах порвал «Рому» – за сборную России всё страшнее.

Сергей Овчинников, работал с Фабио Капелло в сборной, которая успешно нейтрализовала Роналду с Азаром:
— Играть за клуб и за сборную – это немножко разные вещи. Сборная Египта – это не только Салах. Там есть ещё ряд игроков, которые выделяются в европейском футболе и играют за хорошие клубы. В целом сборная Египта слабее нашей национальной команды. Как защищаться? Можно готовиться к отдельным игрокам, можно к системе игре соперника. Нужно лишить Салаха его сильных сторон, а это прерогатива тренерского штаба.

Владислав Тернавский, опекал Ромарио:
— Могу ли сравнить Салаха с Ромарио? Мне с Ромарио было непросто, всё же он был лучшим футболистом мира тогда, ну и забил из под меня. У бразильца ярко выраженные скоростные качества, а Салах берёт своей техникой. Хотя и на скорости хорошо работает. Мяч убрал и сразу левой исполнил. Не знаю, какой состав будет у сборной России, но каждый защитник должен проявлять по максимуму все свои лучшие качества, чтобы справиться с Салахом.

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«Рома» проигрывала в полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпулю» 0:5, но в концовке отыграла два мяча. Способны ли римляне на ещё одно чудо?

Юрий Ковтун, один из самых брутальных российских защитников:
— Салаха надо встречать жёстко. Встречать фолами. Салаху нельзя давать поднять голову. Дальше он действует очень нестандартно, на скорости, меняет направление атаки, и владея мячом, и открываясь без мяча. Дадим ему пространство — нам кранты. Салах хочет, чтобы ему давали мяч за спины защитников. В таких ситуациях нашей защите будет очень сложно.

Анзон Кавазашвили, пропускал от Пеле:
— На мой взгляд, к Салаху должны приставить персонального защитника. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны — эта тактика имеет обратный эффект. Если Мохамед будет перемещаться по всему полю, то нашему защитнику придётся всё бросать и бегать за ним, как шавке. Получится так, что наш игрок выдохнется, а Салах будет свежаком, потому что он будет перемещаться спокойно. Таким образом, Салах доведёт нашу оборону до рвоты.

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Валерий Кечинов, один из самых техничных игроков 90-х:
— Как останавливали меня? Самый эффективный вариант – страховка. Одного обыграли, но сразу пришёл партнёр на помощь. Если человек встречает Салаха, то тот, кто рядом, должен быть наготове. Остановить его реально. И Месси останавливали, бывают неудачные дни у всех. «Рома» смогла его закрыть, правда, вот, Салаха не смогла. Это и говорит о том, что мы все люди. Оптимальным кандидатом на позицию защитника против Салаха мне видится Комбаров. У него оборонительные навыки получше, чем у остальных кандидатов. Жирков сильнее в атаке, а Комбаров в защите.

Дмитрий Булыкин, играл против защитников европейского класса:
— У Салаха «инстинкт убийцы», защитникам сборной России будет тяжело его закрыть. Ему нужно всего пару секунд, чтобы открыться и пробить в девятку так, что даже Акинфеев не поможет. Я играл с Вертонгеном в «Аяксе». Он не был грязным защитником, все мячи отбирал и грамотно страховал. Против Салаха тактика мелкого фола не поможет. Нужно не давать ему развернуться и ни на секунду его не выпускать. Иногда даже защитники мирового уровня ошибаются, а с Салахом не нужно даже ошибаться, просто дайте ему две секунды, и он забьёт.

Мнения читателей

chastiser:
— У Салаха уникальная чуечка. Он знает, в какой момент времени нужно совершить то или иное действие. Об этом говорят два невероятных мяча, которые он забил «Роме».

ya.loveloveRealMadrid:
— Достали со своим Салахом. Максимум двушку саудитам кинет, и всё.

drabnn:
— Комбарову нужно сейчас начинать бежать, чтобы в июне Салаха догнать.

Наше мнение

Сергей Титов, корреспондент «Чемпионата»:
— После трансфера Мо Салаха в «Ливерпуль» можно снизить эффективность египтянина, но не выключить его из игры насовсем. Закрыть Салаха полноценно не удастся даже с тремя Кудряшовыми – нужно создать такие условия, где Мохамеду будет не слишком удобно. А ещё вообще исключить ситуации 1vs1, где Салах будет королём. А ещё максимально прокачать тактику, переход из атаки в оборону и не дать Салаху разогнаться. Иначе каждая контратака сборной Египта будет для нас страшной.

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