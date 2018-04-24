5:2 в полуфинале Лиги чемпионов. Это «Ливерпуль»

Отличная Лига чемпионов. Хотя бы из-за полуфинальной пары «Ливерпуля» и «Ромы». Вот играли бы сейчас «Барселона» против «Сити» – все рассуждали бы о каких-то скучных вещах типа противостояния Месси и Гвардиолы. Шахматы бы футбольные вспоминали. Потом команды вышли на поле с мыслями о том, что любая ошибка окажется фатальной. Вполне возможно, в итоге получилось бы даже зрелищно. Но вероятность где-то 50%.

Вдобавок у «Ливерпуля» и тем более «Ромы» по всей России не так много поклонников. Меньше, чем у «Барселоны» и нынешнего «Сити». И все эти люди получили возможность переболеть вылет «своих» команд, а сегодня просто наслаждаться футболом.

«Рома» – лучшее, что случилось в этой Лиге чемпионов Дух олдскульной ЛЧ 2000-х снова с нами.

Завтра «Мадрид» и «Бавария» могут выдавать какие угодно мастер-классы игр против друг друга. Достигать топ-уровня по самым разным показателям. Страсть и безумие все равно в полном объеме ушли в другую пару. На «Энфилде» все были так заряжены, что лайнсмен даже сломал свой флажок. А потом и тот, который ему принесли на замену. Он офсайд от нервов фиксировал одним только древком, без, собственно, флага. И страдал, пока не пришел резервный арбитр с опытом ремонта аксессуаров.

Юрген Клопп настолько органичен в этой атмосфере безумного «Энфилда», что не совсем понятно: это стадион питает его эмоциями или наоборот. Нет смысла в очередной раз описывать, как немец вел себя на бровке – все было как обычно. Только один эпизод. Когда Садио Мане при счете 0:0 запорол два великих момента, Клопп спокойно аплодировал и потом требовал от трибун поддержки. Ноль лишних эмоций было и после отмененного из-за офсайда гола «Ливерпуля».



Сейчас ровно два абзаца про Мохаммеда Салаха. Все в курсе, насколько диким для него был этот матч. Не просто полуфинал Лиги чемпионов. Встреча с важнейшей для себя командой. Он перед игрой братался с парнями из Рима, понимая, что через час придется их расстраивать.

А потом Салах забил два шикарных голешника, и нашел в себе волю оба не праздновать. Не отмечать гол в «девятку» от перекладины по дуге. Такое даже во дворе, если получается, будешь отмечать. Салах сдержался в полуфинале Лиги чемпионов.

Оба мяча были такими, что за сборную России страшно. Египтянину не нужно быть в системе «Ливерпуля», чтобы остаться одному на углу вратарской. И наверняка хоть кто-нибудь в сборной Египта умеет давать пасы между защитников – это все, что потребовалось Салаху для второго гола. Пора окончательно перестать думать, что против Египта нам в июне будет легко.

Есть ли сегодня в мире футболист круче Мохамеда Салаха? Опрос Мохамед Салах в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ромы» забил два мяча и отдал две голевые передачи. Возникает вопрос.

Чтобы сделать 3:0, «Ливерпуль» обыграл не только соперника, но и бокового судью – уже не того, который сломал флаг. Выход англичан в атаку был через такую длинную передачу, что лайнсмен не успел за мячом. В бесполезной попытке угнаться за Салахом он не увидел офсайд у египтянина. И вообще несколько секунд несся по полю. Но все это не совсем важно, потому что чуть позже Салах уже абсолютно честно вырезал на дальнюю пас Фирмино.



У «Ливерпуля» все шло настолько идеально, что даже травма Окслейда-Чемберлена как будто была запланирована сюжетом. Алекса страшно жаль, – его колену досталось всерьез. Но вышедший на поле Вейналдум партнера заменил прекрасно. Но это же Юрген Клопп и его команда.



В этом и крутость пары: при счете 2:0 «Рома» продолжила играть и бороться. А «Ливерпуль» позволил ей это сделать. Римляне не для того в полуфинал выходили, чтобы за один матч сдаться. Да, гости поплыли, когда разрыв увеличился до четырех. Но пошли в отчаянии вперед после пятого пропущенного. В итоге за последние 10 минут «Рома» забила дважды – теперь по привычке надо просто отгрузить три дома. В Риме будет невероятная жара.