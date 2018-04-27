Симеоне удалил великолепный судья. И ещё две мысли о матче в Лондоне

Клеман Тюрпен – ярчайший арбитр Европы, следите за его работой. В Лиге Европы француз работал всего второй матч сезона, зато в Лиге чемпионов судил уже пять встреч. Включая московский матч «Спартака» и «Ливерпуля». Тюрпен в полном порядке хотя бы потому, что у него уникальная для современного футбола манера общения с игроками и тренерами. В случае претензий он не стесняется делать страшные глаза и орать в ответ. Впервые я это заметил совсем недавно, на игре «Ромы» и «Барселоны» в Риме. Там Тюрпен не стал терпеть истерику Фасио, а врубил психа в ответку. И его судейство точно не было в пользу топ-клуба и фаворита – он вообще дал пенальти в том матче.

На этот раз Тюрпен уже на 9-й минуте удалил с поля Шиме Врсалько за два грубых фола. Первую карточку, теоретически, мог не давать. Зато вместо второй желтой вполне мог сразу доставать красную – ну грубый был фол. Французу было плевать, что на него орали всем составом. Когда попытки давления продолжились, он спокойно прогнал от поля и безумного Диего Симеоне. «Эль Чоло» теперь может сколько угодно рассказывать, какой подонок арбитр. Болельщики могут сколько угодно спорить о духе игры и низкой квалификации.

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Но давайте несколько вопросов. По действиям Тюрпена было видно, что он сомневается в решениях? Нет, оба удаления француз зафиксировал решительно. Случись фол Врсалько и прыжки Симеоне на час позже, вопросов к судье было бы столько же? Очевидно, тоже нет. А теперь главное: испортилась ли игра из-за решений судьи? Нет. Стала проще, потеряла в интриге. Но Тюрпен не дал превратить футбол в мордобой, хотя обе команды временами действовали максимально жесткой.



У француза не было цели раздать максимум красных и стать главным персонажем встречи. Он вообще не любитель удалений – всего 2 в сезоне чемпионата Франции, ни одного в еврокубках. Просто он предпочитает быть на поле главным и не позволяет давить. Очевидно, с плюшевыми испанскими судьями Симеоне отвык от такого подхода. Даже в Европе настолько уверенных в себе арбитров мало. И речь даже не о том, что Тюрпен принял однозначно правильные решения. Мог и ошибаться. Но ошибки были частью осознанной модели поведения. И надо еще доказать, точно ли французский судья не прав. Тюрпен точно будет работать на ЧМ, но важно, чтобы его стиль работы в больших матчах приняли зануды из ФИФА.

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Вообще конкретно на этот матч была надежда на сюжет «Симеоне на «Эмирейтс». Очень хочется видеть аргентинца в следующем сезоне тренером «Арсенала». Он нужен этой части Лондона. Там в последние сезоны слишком не хватало безумия от тренерской скамейки. Посмотрите, что происходит у бровки на матчах «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Челси». Даже Жозе Моуринью в нужные моменты вспоминает молодость и вертится вокруг своей оси, размахивая руками. Арсен Венгер может подойти и накричать. Может почти агрессивно развести руками. Но энергии, как у Симеоне, у него уже нет. По крайней мере, для «Арсенала».

Сюжет в итоге длился 15 минут, потом Симеоне отправили на трибуну. Но результаты его работы на поле поражали. «Атлетико» всю вторую половину сезона играет обоймой игроков чуть большей, чем у ЦСКА. В четверг мадридцы остались в меньшинстве на 80 минут. На правый фланг обороны спокойно ушёл опорник Томас Парти – и ничего как будто вообще не изменилось. Ни на фланге, ни в опорной зоне провальных зон перемена тактики не допустила. «Атлетико» Диего Симеоне способен высушить любую игру при любых обстоятельствах. С атаками получалось хуже, но впереди ответный матч.

В «Атлетико» уже сезон есть человек, которого не должно было быть. Который должен был уйти еще прошлым летом, чтобы всем стало лучше. Антуан Гризманн отказывал «Манчестер Юнайтед», позиционируя это верностью цветам. Но получилось, что игрок и клуб просто потеряли сезон. «Атлетико» мог быть за этот год научиться играть без своего ведущего форварда. Гризманн – прибавить в игре, получив новые стимулы.

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После удаления Врсалько и перестроений Антуану пришлось играть намного ближе к своим воротам. Позиция требовала больше простоты и работы, меньше необдуманных рисков. Но «Арсенал» забил мяч как раз после дурацкой попытки обыгрыша от Гризманна на своей половине поля. Антуан в любой момент может сделать чудо и поймать уже соперника на ошибке. В Лондоне он сделал это вновь. Но «Атлетико» – не команда чудес. Это команда работы и нечеловеческой воли. А Гризманн в последний сезон стал слишком свободным художником. Но теперь есть шанс уйти красиво.