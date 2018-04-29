Безумный матч в Милане! «Ювентус» едва не потерял скудетто в большинстве

Это был безумный матч! Чтобы понять, как ждали в Италии встречу «Интер» – «Ювентус», достаточно узнать один факт: миланский клуб получил рекордную выручку, продав все 78 328 билетов. Заработал более 5 млн евро. Между прочим, на «Сан-Сиро» отправились более 10 тысяч болельщиков туринцев, которые точно не пожалели о поездке.

Поражение «Старой синьоры» в предыдущем туре от «Наполи» (0:1) на своём поле обострило битву за скудетто. Разрыв между «Ювентусом» и неаполитанцами сократился до очка. «Интер» в свою очередь сохраняет надежду на попадание в Лигу чемпионов. То же очко отделяло команду Лучано Спаллетти от «Ромы» и «Лацио» в борьбе за зону ЛЧ. «Мы научились говорить о недостатках в свой игре, что свидетельствует о нашем прогрессе и готовности играть в квалификации Лиги чемпионов, – сказал Спаллетти. – Злой «Ювентус» после поражения от «Наполи»? Да вы только подумайте, насколько зол сейчас «Интер», не выигрывавший трофеев семь лет».

Главным героем первого тайма стала… система VAR. Арбитр Даниэле Орсато в трёх случаях обращался к повторам, чтобы принять справедливое решение. В эпизоде с голом Дугласа Косты на 13-й минуте судья убедился, что бразилец не находился в офсайде. Ещё через пять минут Орсато удалил за очень жёсткий фол Матиаса Весино Фалеро, который, похоже, был самым злым из игроков «Интера». Правда, сначала арбитр вынес центральному полузащитнику предупреждение, но потом услышал подсказку от видеоассистентов и достал красную карточку. Пожалуй, даже повтор не убедил в том, что момент однозначно тянул на удаление. В принципе Орсато мог ограничиться жёлтой карточкой. Судья добавил к первому тайму шесть минут из-за всех остановок, и в компенсированное время ещё раз попросил помощи у системы VAR. На сей раз технический прогресс сыграл на руку «Интеру»: Орсато отменил гол Блеза Матюиди из положения вне игры.

Казалось, что гол в ворота хозяев и быстрое удаление Весино Фалеро испортят игру, уничтожат зрелище. Тем более «Ювентус» на протяжении нескольких минут рефлекторно лез в атаку, чтобы забить оставшемуся вдесятером сопернику второй гол и снять все вопросы об исходе. Однако довольно быстро выяснилось, что туринцы просто не понимают, как им играть в ситуации 11 на 10. А вот «Интер», напротив, собрался и продемонстрировал сумасшедшую волю к победе. Команды Спаллетти дома спуску не давали никогда и никому, это мы помним ещё по работе итальянского тренера в «Зенита».

Во втором тайме «Интер» играл вдохновенно! По крайней мере до 85-й минуты, пока Спаллетти не заменил Мауро Икарди на Давиде Сантона, чтобы удержать победный счёт. «Нерадзурри» лезли вперёд и забили два гола. Даже несмотря на то, что Орсато почему-то проигнорировал эпизод с фолом Миралема Пьянича: арбитру стоило воспользоваться повтором, после чего показать боснийцу жёлтую карточку. Она была бы для полузащитника второй. Как мы знаем из истории, судейство – болезненная тема противостояния «Интера» с «Ювентусом».

Между тем, дополнительной «фишкой» матча стало соперничество Икарди и Гонсало Игуаина – двух претендентов на позицию основного центрфорварда сборной Аргентины. Капитан «Интера» до своего ухода с поля выигрывал в одну калитку. Когда Икарди свободно забивал головой после передачи со штрафного, рядом с ним почему-то находился именно Игуаин. Распределение ролей при стандартах – вопрос к Аллегри. Безусловно, нужно похвалить и Жоау Канселу за классную подачу со штрафного. 23-летнего португальца уже записали в восходящие звёзды. Но если по игре в обороне Канселу на самом деле ещё далёк от звезды, то поддерживает атаку он действительно здорово.

Игуаин в отличие от Икарди не реализовал почти стопроцентный шанс – промахнулся после выхода один на один. При счёте 2:1 в пользу «Интера». Аллегри иногда делает такие ходы, которые, возможно, просто не пришли бы в голову другому тренеру. В частности, главный тренер «Ювентуса» превратил Хуана Квадрадо в правого защитника.

Это должно было дать туринцам лишние опции при созидании, но рисковало обернуться проблемами в обороне. Всё так и получилось. Квадрадо совершил несколько опасных кроссов, тем не менее, на 58-й минуте слишком легко позволил разобраться с собой Ивану Перишичу. Поборолся с хорватом за мяч точно не как защитник. Плохо начавший матч Перишич, собрал волю в кулак, когда «Интер» остался в меньшинстве: автогол в результате его прострела сделал Андреа Барцальи, чувствовавший за спиной дыхание Икарди.

Связывать два пропущенных «Интером» гола в концовке с заменой Икарди – самое простое. Возможно, свою роль сыграло и это, а, скорее всего, ключевыми факторами стали усталость хозяев и класс гостей. Стенка Куадрадо и свежего Пауло Дибалы завершилась автоголом Милана Шкриньяра, а на 89-й минуте за все ошибки исправился Игуаин. Гонсало забил 16-й мяч в чемпионате, а у Икарди – 27. Но благодаря голу аргентинца «Ювентус» в Милане «отскочил». Жаль «Интер», он заслужил своим характером хотя бы ничью.